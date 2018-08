Kolm kuud tagasi oli peaminister Jüri Ratas suhtekorraldajat-ärimeest Janek Mäggit riigihalduse ministriks tuues kindel, et huvide konflikti ei tule. Samas nentis Ratas, et küsimus on selles, „kuidas inimene hakkab käituma“.

Nüüdseks on Mäggi ettevõttest vahepeal tõepoolest lubaduse järgi juba lahkunud. Minister ise pole salanudki, et on tegelenud oma firmaga nii tegevjuhi ametisoleku ajal kui ka nõustab jätkuvalt ettevõtte töötajaid ja veelgi enam – kavatseb seda ka edaspidi teha.

Asjade selline seis tekitab mõistagi küsimuse, kuidas sobib ministri praegune käitumine kokku enne ametisse asumist jagatud lubadustega. Igatahes peaministrit asendav justiitsminister leidis, et kui Mäggi on enne ministriametisse asumist midagi lubanud, siis peab ta seda ka täitma. Sellise hinnanguga ei jää üle muud kui nõustuda. Praegu jääb ministri öeldust pigem mulje, et tekkinud on sümbioos, kus minister nõustab töö käigus oma ettevõtet. Vastuseta on aga küsimus, kelle huvid seatakse esikohale?