Tallinna loomaaias elav albiino tiigerpüüton on mitmetele külastajatele muret valmistanud, sest näeb silmnähtavalt haige välja. Praegu madu raviv Eesti maaülikooli kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli kliiniline juht Aleksandr Semjonovi ütleb, et püütonil on raskusi kestumisega ja ta on krooniliselt haige.