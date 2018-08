Augusti esimesest päevast asus Tartu ülikooli juhtima professor Toomas Asser. Hinnatud neurokirurg, kes on päästnud sadu inimesi valudest ja kes on arvatavasti neist nii mõnegi ka Hadese väravate eest tagasi toonud.

Portaalis Tervisetrend tänatakse legendaarset tohtrit ja teaduste akadeemia liiget pisarsilmi ning teda nimetakse austavalt koguni Eesti Nokiaks.

Olevi-nimeline mees kirjutab portaalis nõnda: „Juba esimesel kohtumisel sain aru, et tegemist on erilise isiksusega, kes on pühendunud oma tööle ning teeb seda väga põhjalikult.“ Ta lisab, et kahtlemata on tegu tippkirurgiga.

Keegi Väino-nimeline mees ütleb, et professor Asser on suurepärane kirurg ja ka suhtleja, kes seletab lihtsalt ära eelseisva operatsiooni sisu. Eve kirjutab samas kommentaariumis: „Tänan südamest dr. Asserit, kes mind opereeris juba 2000. aastal ja kelle töö tulemusena liigun ja tegutsen siiamaani. Väga tark arst!“ Ja nii edasi.

Ühelt poolt on süda rahul, et Eesti kõrghariduse lipulaeva asub juhtima nõnda auväärne inimene, teisalt on hirmus kahju, et meie meditsiinisüsteem hinnatud spetsialistist ilma jääb. Mõistagi ei saa kelleltki ära võtta valikuvõimalust, kuid tippülikooli võiks tipparsti asemel juhtida pigem jurist või ajaloolane. Ja loodetavasti ei jää mõni patsient nüüd parima võimaliku ravita.