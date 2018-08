Praeguseks on Snowden elanud Venemaal üle viie aasta. Majanduslikult läheb tal hästi. Snowden esineb sageli videosilla kaudu rahvusvahelistel konverentsidel ning saab iga kord keskmiselt 10 000 dollarit honorari. Avalikult on ta end näidanud vaid oma advokaadile Anatoli Kutšerenale ja valitud ajakirjanikele. Seetõttu kutsutakse teda ka fantoomiks või Moskva fantoomiks. Snowden võtab sageli sõna Twitteri vahendusel.

Hoolimata teda ümbritsevast salapärast elab Snowden oma sõnul täiesti normaalset elu. „Inimestel on ettekujutus, et ma elan sõjaväebaasis või palees ning ukse taga seisavad relvastatud valvurid. Tegelikult elan ma tavalises korteris koos sõbranna Lindsayga ja maksan üüri nagu kõik teised,“ vahendab teda Frankfurter Rundschau. Snowden lisas, et ta ei kasuta krediitkaarti ning püüab eraelu hoida avalikkusest võimalikult kaugel. Advokaat Kutšerena kinnitusel on Snowden viimastel aastatel külastanud Venemaal paljusid paiku.

MOSKVA FANTOOM: Venemaal viis aastat tagasi varjupaiga saanud Edward Snowden (35) väldib avalikkust ning teda näeb vaid videosilla kaudu konverentsidel. (AFP/Scanpix)

Juuni lõpus kritiseeris Snowden ajalehele Süddeutsche Zeitung antud intervjuus julgelt Venemaa võime. „Venemaa valitsus on mitmel moel korrumpeerunud. Venelased on sooja südamega ja targad. Probleem on nende valitsus, mitte rahvas,“ rõhutas ta.

USAs on Snowden kuulutatud tagaotsitavaks. Teda süüdistatakse spionaažis ja riigireetmises, mille eest võidakse kohtus määrata isegi surmanuhtlus. Seetõttu ei saa ta ka Venemaalt lahkuda.

Eitab Vene agendiks olemist

Saksamaa vastuluurejuht Hans-Georg Maassen spekuleeris juba paari aasta eest võimalusega, et Snowden on Vene agent. Maassen peab võimalikuks, et Snowden ei avalikustanud USA saladusi sugugi vaid omal soovil, vaid ta töötas Venemaa heaks. Samas tunnistas Maassen, et seda väidet on raske tõestada.

Maassenit toetas ka Saksamaa luureteenistuse BND endine juht Gerhard Schindler, kes peab Snowdenit Venemaa tööriistaks. Kuni 90% tema varastatud 1,7 miljonist failist on nii Venemaa kui ka Hiina vaatevinklist strateegilise tähtsusega. Snowden ise on kõik taolised süüdistused tagasi lükanud.