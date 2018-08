"Kõik üritavad teadlikult teha muusikat, mis saab rohkem meeldimisi ja jagamisi. Selle võrra muutub kõik üksluisemaks, igavamaks ja mõttetumaks," räägib "Eesti laulul" osalenud Evestus tänapäeva muusikast Raadio 2 "Suvehommikus".

Mees arvab, et see annab ka Eesti puhul natukene tunda. "Mina teen muusikat, mis ei ole ülipopulaarne. Inimestele, kellele minu muusika korda läheb, on see väga tähtis. Mulle meeldibki, et mind tulevad kuulama inimesed, kellele jõuab üdini kohale, mida ma teen. Need on inimesed, kellega mul on pärast kontserti ka erinevatel teemadel pikemalt rääkida," on Evestuse jaoks äge, et tema kuulajaskond on intelligentne.

"Arvan, et üleüldiselt on kogu muusika nii Eestis kui mujal sotsiaalmeedia tõttu saanud tugeva hoobi munadesse," ütleb mees konkreetselt.

Evestus sõnab, et tema laul "Welcome to My World" ei olnud spetsiaalselt "Eesti laulu" jaoks tehtud. "Kõigepealt oli lugu tehtud albumi jaoks, aga konkursi jaoks tegin laulu poolteist minutit lühemaks. Lugu ja imidž oli tegelikult kommentaar kogu muusikaärile ja kõigele, mis toimub," selgitab mees.