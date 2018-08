Saksamaa liidukantsler Angela Merkel viibib praegu suvepuhkusel. Traditsiooniliselt on ta koos abikaasa Joachim Saueriga laadinud akusid Põhja-Itaalias, kus nad on alalised külalised Lõuna-Tiroolis Soldas 1900 meetri kõrgusel asuvas romantilises neljatärnihotellis Marlet. Tänavu peatub seal vaid Joachim Sauer koos pojaga esimesest abielust, vahendab Die Neue Südtiroler Tageszeitung. Mõned päevad enne Joachim Saueri saabumist tühistati samasse hotelli tehtud broneering Angela Merkeli ihukaitsjatele. Saksamaa valitsuse pressiteenistus Merkeli puhkuse kohta infot ei jaga. Seetõttu ei ole ka teada, mida ta praegu teeb. Teada on vaid, et 24. juulil katkestas liidukantsler puhkuse, et kohtuda Berliinis Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ja relvajõudude kindralstaabiülema Valeri Gerassimoviga. 25. juulil viibis Angela Merkel koos abikaasaga Bayreuthis, kus algas Saksamaa suvise kultuurielu tähtsündmus – iga-aastane Richard Wagneri muusikafestival.

Miks aga ei sõitnud Angela Merkel seekord koos abikaasaga edasi Lõuna-Tirooli, kus ta on suviti puhatud juba üle kümne aasta? Mõned meediaväljaanded on spekuleerinud abielukriisi võimalusega, mis aga ei tundu tõenäoline. Käis Merkel ju koos mehega 25. juulil Bayrethis ning 17. juulil tähistas ta Berliinis lemmikrestoranis „Borchardt“ mehe ja sõprade seltsis oma 64. sünnipäeva.

Pakutud on ka, et Merkel käis haiglas operatsioonil. See on võimalik, kuid kõige usutavam tundub versioon, et ta hoolitseb hoopis oma hiljuti 90aastaseks saanud ema Herlind Kasneri eest.