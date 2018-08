Täna alustas Tallinnas piduliku tseremooniaga tegevust kaitseväe küberväejuhatus, mis koondab enda alla militaarse küberkompetentsi. Küberjuhatuse ülemaks saab kolonel Andres Hairk.

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul on küberväejuhatuse loomine oluline verstapost kaitseväe arengus. „Kaitsevägi peab ajaga kaasas käima. NATO on kübervaldkonda tunnistanud eraldiseisva sõjapidamise keskkonnana, mistõttu on mitmed liitlased juba loonud küberväejuhatused. Eesti otsus uue väejuhatuse ellurakendamiseks annab meile uued ja paremad võimalused sõjalises kübervaldkonnas esirinnas jätkata“, ütles kindral Terras.

Kaitseväe uue üksuse alla hakkavad kuuluma staabi- ja sidepataljon, info- ja kommunikatsioonikeskus, küber- ja infooperatsioonide keskus, strateegilise kommunikatsiooni keskus ning staabi- ja tagalakompanii.