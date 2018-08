Koti avastanud inimene ehmus nähtust sedavõrd, et kaotas julguse koti sisu lähemalt uurida. Küll aga taipas ta leitu kähku pildile püüda ning õõvastavat avastust sõbrannaga jagada. Viimane saatis foto edasi loomasõber Heiki Valnerile. Tema postitas pildi juba sotsiaalmeediasse öeldes, et kui nii, on temal sõnad otsa saanud.

Sotsiaalmeediasse paisatud intrigeeriva või hoiatava sisuga postitused levivad üldjuhul kiiresti massidesse. Lõppkokkuvõtteks pole aga harvad korrad, mil info kontrollimisel ilmneb, et üllitise autor ei tea isegi, kas jagatu üldse vastab tõele või on pelgalt kellegi ettekujutluste vili. Küll aga jagati, sest kõik ju jagavad ning ümberkaudseid tuleb ikka hoiatada. Ja nii levib kulutulena alusetu paanika...

Vaid mõni üksik küsis ja seda korduvalt, kas enne paanika külvamist ning kotiomaniku avalikku hukkamõistu poleks õigem veenduda, et leitu üldse loomalaipa sisaldab? Kontrollinud ju koti sisu keegi ei olnud.

Soov head teha

Et paanika paisus, helistasin loomade varjupaika, kelle ülesandeks muuhulgas õnnetu otsa leidnud lemmikud loodusest kokku korjata. Nad kuulsid kahtlase väärtusega kotist esimest korda.

Selle sisu kontrollima minna nad aga ei saanud – väljasõit tehakse, kui on sada protsenti kindel, et tegemist tõepoolest surnud loomaga.

Andsin info edasi pildi sotsiaalmeediasse lisanud Heiki Valnerile.

Heiki sõitis Kakumäe Selveri juurde, kuid ei leidnud kotti. Uurin pildi talle saatnud naiselt, kus see täpsemalt olla võib. Saanud juhised, ei kulunud palju aega, kui Heiki helistas ja rõõmsalt teatas, et tegelikult midagi pahatahtlikku loos ei olnud.

Nimelt osutus arvatav laip hoopis pisikesele koerale mõeldud karvase voodriga jopeks.

„Tegelikult oli küll kohe aru saada, millega tegu, aga eks see palavus mõjub ju kõigile erinevalt. Mobla ekraanilt ilma prillita vaadates tundus eneselegi, et tegu on peni, mis peniga,“ selgitab Valner juba järgnevas, paanikat kustutada püüdvas postituses.

Heiki sõnul süvendas segadust veelgi kiri, milles väideti, et tegu on vana koeraga.

„Olgu mainitud, et venekeelses kirjakeses oli kõik väga arusaadavalt välja toodud, aga see ei hakanud ju jalutajatele silma, sest asetses allpool,“ lisab Heiki, kelle sõnul soovis ilmselt keegi emakeelena vene keelt kõnelev kodanik vaid oma kutsale kuulunud jope ära anda.

Pildi jagamist põhjendab Heiki sellega, et lootis just, et keegi ehk võtab vaevaks, et koti sisu üle kaeda. Paraku tuli tal tõdeda, et enamus on targad vaid internetis ning sõnadest kaugemale ei jõua.

Linnalegendid kaovad visalt

Veebikonstaabel Andero Sepp ütleb, et soov hoiatada kogukonna liikmeid piirkonnas toimuvast on mõistetav, kuid mure on selles, et inimesed ei taju sotsiaalmeedia auditooriumi suurust ja seal olemise ning postitamistega kaasnevat vastutust.

„Alati ei mõisteta, kui kiiresti ja kaugele postitus levib. Seda näeme eriti sageli olukordades, kus heas usus tahetakse oma kogukonna liikmeid hoiatada kodukandis toimuvast ning eriti ärevaks teeb inimesi just laste või loomadega seonduv. Tulemus võib olla aga valeinfo levitamine, hirm ning paanika kogukonnas. Sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt, sest see võib inimest turvatunnet lõhkuda ning vahel võib valeinfo ümberlükkamine oodatust keerulisemaks osutuda. Linnalegendid on visad kaduma,“ tõdeb Sepp.

Kui aga näiteks info süüteost osutub tõeseks, võib avalikkusesse lekkinud info anda kurjategijale võimaluse olla sammukese võrra politseist ees. See võib raskendada teo toimepanija tabamist ning tõendite kogumist.

„Ka ei kiputa sotsiaalmeediasse postitamisel arvestama inimeste eraelulise puutumatusega. Kui kellestki on pilt üles pandud ja info lendu lastud, on väga keeruline edasist kontrollida. Inimeste maine võib olla rikutud või tema privaatsus häiritud ning see on väga tõsine riive, eriti olukorras, kus hiljem info vääraks osutub. Samuti on siin eriti haavatavad alaealised ja lapsed, kelle privaatsust tuleb eriliselt kaitsta,“ ütleb Sepp.

Seetõttu tuleb alati esmalt veenduda info usaldusväärsuses ja tõesuses ning selleski, kas tegemist on värske info või hiljutise juhtumiga. Ka tuleb alati postituse sisu ja postitamise vajadus läbi mõelda ning vajadusel konsulteerida eelnevalt kas mõne asjatundlikuma sõbra või sõltuvalt teemast näiteks kohaliku omavalitsusega, piirkonnapolitseiniku või veebikonstaabliga.