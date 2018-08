Briti teletähe Billie Piperi esindaja kinnitas MailOnline'ile, et 35aastane näitlejatar ootab kolmandat last.

Seriaalidest "Doctor Who" ja "Lõbulinnu salapäevik" tuntud Piper on kaks aastat kurameerinud rokkar Johnny Lloydiga. Eksabikaasa Laurence Foxiga ("Lewis") on Billiel kuue- ja üheksa-aastane poeg.

Adorable 💗 #billiepiper #twoforjoy A post shared by Billie Piper (@bpiperofficial) on Jul 21, 2018 at 6:21am PDT

Piperi esimene abikaasa oli temast 16 aastat vanem raadio- ja teletäht Chris Evans ("Top Gear").