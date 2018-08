Peipsi äärde puhkama sõitnud inimesed on leidnud viimastel päevadel järve kaldalt massiliselt surnud kalu. Järve uurivate teadlaste sõnul on piltidel nähtav massihukk kuumalaine ajal paratamatu ja kalade olukorra leevendamiseks midagi ära teha ei anna.

"Ain Kallis ütles, et tegu on viimase 50 aasta kõige ekstreemsemate temperatuuridega. Kui sellised asjad hakkavad korduma, siis on tulevik muidugi tume vähemalt nende Peipsi kalade jaoks, kes on külmalembesed," viitas Tartu Ülikooli Peipsi kalanduse töörühma juhataja Väino Vaino. Viimati surid Peipsi kalad tema mäletamist mööda massiliselt 2000.– 2001. aastal, kirjutab ERR Uudised.