Kalle Sepp jagas oma Facebooki kontol vahvat videot saunalavalt, kus koos Kaire Vilgatsiga Modern Talkingut lauldakse.

Ette on võetud bändi hittlugu "You're My Heart, You're My Soul" ning etteastele on vürtsi lisamiseks kaasatud ka kuum keris.

Video on üles laetud pühendusega Dagmar Ojale, kes mõni nädal tagasi oma sünnipäeva tähistas.