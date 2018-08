"Kariibi mere piraatide" täht Orlando Bloom ei halasta teatrietiketi rikkujatele.

Londoni West Endis lavastuses "Killer Joe" üles astuv näitleja katkestas kaks korda etenduse, et käskida iPadiga naisvaatajal tahvelarvuti ära panna. Sellest kirjutas sotsiaalmeedias teatrikriitik Mark Shenton.

Eye-witness account from today’s matinee of @KillerJoePlay: #OrlandoBloom made two unscripted interventions: “I need YOU to put iPad AWAY NOW!” Then again a few mins later: “PUT that fucking IPad away now and I will wait”. pic.twitter.com/WZ4ybgKexJ