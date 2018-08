Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus esitas Rootsi ettevõttele Saab tellimuse 22 miljoni euro eest tankitõrjegranaadiheitja Carl Gustav laskemoona ostuks. Hanke viis läbi Rootsi kaitsematerjalide administratsioon, sama lepingu käigus hangib Carl Gustavi laskemoona ka Läti.

„Antud ühishange on väga hea näide koostööst naaberriikidega, kus osapooled saavutasid majanduslikult soodsaima ja parima tehingu,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse hangete osakonna juhataja Priit Soosaar, kelle sõnul on hangetealane koostöö on muutumas üha valdavamaks. „Lisaks suuremate koguste ostmisel saadavale säästule võimaldavad ühishanked jagada turuanalüüsi- ja teadmisi,“ ütles Soosaar. „Heaks näiteks hiljuti sõlmitud liikursuurtükkide Kõu hange, mis toetus suurel määral soomlaste analüüsile, samuti on edulugu koostöös Soomega hangitud õhuseireradarid.“

Eesti volitas Rootsi kaitsematerjalide administratsiooni hanget läbi viima 2017. aastal, leping Saab AB-ga sõlmiti selle aasta kevadel. Eesti ja Läti saavad raamlepingut kasutada vähemalt järgmised neli aastat. Esimesed tarned jõuavad Eestisse 2019. aastal.

Tankitõrjegranaadiheitja Carl Gustav on vintraudne 84-mm tagasilöögita mitmeotstarbeline tankitõrjerelv, mida saab kasutada vastase jalaväe ja kaitserajatiste hävitamiseks, aga ka lahinguvälja valgustamiseks ja suitsukatte tekitamiseks. Carl Gustav on kasutusel nii NATO kui ka teiste riikide relvastuses. Eesti kaitsevägi kasutab tankitõrjegranaadiheitjat Carl Gustav alates 1999. aastast.