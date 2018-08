Rahula sõnab, et "Eesti laulus" on oluline roll ikkagi muusikal. "Saan aru, et tänapäeval on sõu oluline, aga see ei ole primaarne. Peamine on ikka hea muusika ja Eesti võimalused suures pildis on ikkagi võimalus oma muusikaga, mitte meeletu lavasõuga läbi lüüa. Kuskil on ikka piirid ees ja siis tuleb Saksamaa või Inglismaa oma rahakotiga. Kui teha midagi meeletu, siis see ju maksab," tõdeb Tomi, et Eestil pole lavasõuga suurte riikidega võimalik konkureerida.