Madonna, kes augustis 60. sünnipäeva tähistab, rääkis Itaalia Vogue’ile, et ta on täiesti tavaline üksikema, kes oma lapsi kasvatab. Tema tuntus ja rikkus ei takista tal lapsi trennide ja huvikoolide vahelt vedamast. Eriti suured ootused on naisel 12-aastase poja Davidi suhtes, kes on jalgpalliarmastaja ning kellest võib Madonna arvates saada järgmine Ronaldo!

“Iga naine, kes on jalgpalli-ema, võib öelda, et see nõuab mõnes mõttes enda elust loobumist, sest nii paljud asjad muutuvad nädalast nädalasse. Mängud muutuvad pidevalt - mõnikord on nad linnas, teinekord mitte ja me ei tea kunagi mänguaegu ette,” räägib popikoon, et seetõttu on tal võimatu enda plaane teha.

Madonna kolis oma nelja noorima lapsega Lissaboni, et tema poeg David saaks õppida jalgpalliakadeemias ja saada parimad võimalused oma karjääri arendamiseks. Olenemata sellest, et naine oma nelja lapsega Ameerikast eemal elab, on võsukesed muutustega hästi kohanenud.