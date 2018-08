"Laps vajab tähelepanu ju sisuliselt kogu aeg," lausub Brigita. "Iga lapsevanem annab endast parima, et seda oma lapsele pakkuda. Samuti on lapsevanema kohustus pakkuda oma lapsele turvalist kodukeskkonda ja elementaarset majanduslikku kindlustatust."

Nooruke lauljanna Brigita Murutar on samuti muusikuleiba maitsnud ning möödunud sügisel sai ta pisitütre emaks. Ta leiab, et iga ema peaks oma maimukesele pakkuma igal võimalusel lähedust ja kohalolu.

Möödunud nädalal emaks saanud ja poisslapse ilmale toonud särav muusik Sandra Vabarna o n tekitanud kaasmaalastes vastakaid tundeid, kuna ta astus lavale vaid mõni päev pärast sünnitust . Ühed imetlevad ja peavad folkansambli Trad.Attack! liiget võimsaks ja tugevaks Eesti naiseks. Teised pole kindlad, kui hästi see vastsündinule mõjub. Nii nagu ema vajab sünnitusjärgset kosumisaega, on tillukesele lapsele lausa hädavajalik olla oma emaga koos.

Brigita ei laida Vabarna käitumist maha ja leiab, et see on täiesti ema enda otsustada, kuidas ta ennast tunneb ja kui palju ta usaldab seda värsket olukorda. "Otsus astuda lavale nii vahetult peale sünnitamist on äärmiselt julge ja kangelaslik tegu. You gotta do, what you gotta do! (Sa pead tegema seda, mida sa pead tegema - ingl. k. - toim.), ütleks ma selle peale."

"Sandra veetis laval tund aega päeva peale, leian, et see on tehtav ja kui vastselt sünnitanud ema ise tunneb ennast piisavalt hästi, on kõik korras," lausub Murutar.

Brigita Murutar (ALDO LUUD)

Brigita, kelle tütar Loore nägi ilmavalgust möödunud aasta 6. oktoobril, teab enda kogemusest lähtudes, et laps magab esimesel nädalal suhteliselt palju. "Mõningatel juhtudel peab teda isegi äratama, et nii-öelda sööma ärgitada."

Brigita puhul poleks selline sünnitusmajast otse lavalaudadele minek kõne alla tulnud, kuna ta viibis üle nädala haigas. "Samas enesetunde poolest oli sel ajal minul juba väga hea olla. Vaatamata sellele, et selja taga oli suhteliselt raske sünnitus."

Brigita arvab, et kui lapsega on kõik hästi ja ema enesetunne lubab, siis tunnike laval olla ei tohiks kellelegi liiga teha."Sama aeg võrdub rahuliku jalutuskäiguga või tunnikesega raamatute seltsis. Selle tunnikese laval veetmine on töö ja lõbu ühekorraga," ütleb Brigita kergel toonil.

Kuidas Brigita ise tegeles sellega, et sünnitusest võimalikult kergelt ja sujuvalt taastuda? "Sünnitusest taastumisel aitas mind kõige rohkem see, et mu tütar oli koridori teises otsas ja selleks, et talle süüa anda ja temaga olla, pidin ma juba algusest peale iga kahe tunni järel 4 korda edasi tagasi tatsama. Liikumine aitas mind kõige rohkem. Sisikond sai vaikselt aru kes-mis-kus peaks paiknema."

Oma lauljakarjääri juures on pidanud ka Brigita korra seisma dilemma ees, kas pere või töö. "Ja kui juba selline küsimus peaks tekkima, siis loomulikult valin ma perekonna."

Brigita Murutar, Paul Neitsov, Loore Neitsov (Aldo Luud)

Brigita ja tema kitarristist elukaaslane ja lapse isa Paul Neitsov on seni saanud pisitütre kasvatamisel hakkama sugulaste või lapsehoidja olulise abita. "Ma ei võta nädalas endale rohkem aega kui lapse uneajal endale väikse näomaski tegemine või kahe päeva järel juuste kammimine. Laval veedetud aeg on justkui see minu aeg. Ma ei tunne, et ma peaksin ennast selle pärast süüdi tundma, sest kõikidel üritustel või lihtsalt vajalikel käikudel on meie laps meiega kaasas, me kasutame haruharva kellegi abi lapse hoidmisel, seda ainult tunnikeseks, mille veedame Pauliga ühiselt laval."

Sandra Vabarna ja tema muusikust abikaasa Jalmar Vabarna poeg nägi ilmavalgust 24. juulil. Perelisast teatas Jalmar sotsiaalmeedia vahendusel.

Aasta ansambliks valitud Trad.Attack´il!, kus Vabarnad tegutsevad, on ees ootamas tegus sügis. Nimelt on ansambel augusti lõpust kuni novembrini andmas kontserte tuuril "Shimmer Gold" nii Euroopas kui Aasias. Septembris astutakse üles Inglismaa publiku ees ning oktoobris tervitavad Eesti edukaid folkmuusikuid Jaapani fännid.

Sandra Vabarna Sweet Spot Festivalil (Stanislav Moshkov)

Sandra Vabarna ütles Kroonikale, et esinemised vahetult pärast sünnitust said võimalikuks tänu lähedaste olemasolule. "Me otsustasime teha need kontserdid, sest nii meie kui beebiga oli kõik hästi," lausus Sandra.