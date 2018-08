Politsei sai eile teate, et Tallinna vanalinnas asuvat juveelipoodi on röövitud. Röövijad on endiselt tabamata.

Politsei sõnul ei ole hetkeseisuga kedagi kahtlustatavana üle kuulatud ning palub endiselt inimesi, kes seda sündmust pealt nägid või kes omavad meeste võimaliku asukoha kohta infot, võtta ühendust Põhja prefektuuri kriminaalbüroo telefoninumbril 5690 4272, hädaabinumbril 112 või vihjemeilil pohja.isikuvihje@politsei.ee

Kui suur võiks olla röövimisega tekitatud kahju, on hetkel veel selgitamisel, kuna poes on inventuur tegemata. Hetkel kahtlustab politsei, et võidi röövida rohkem kui üks käekell, kuid kellade hulk ja nende väärtus on täpsustamisel.