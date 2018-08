Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) tegi esimesed 199 positiivset otsust eraisikute ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule kogumismahuti rajamiseks, taotlusvooru maht on ligi 10 miljonit eurot.

Positiivse otsuse saanud saavad nüüd alustada ehitustöödega, mida on võimalik teha pärast otsuse saamist kuus kuud, teatas KIK.

"Puhta keskkonna nimel kulutatud raha on hästi paigutatud raha," nendib keskkonnaminister Siim Kiisler. "Lootsime, et inimesed haaravad sellest toetusvõimalusest kinni ning nii ongi läinud. Toetusraha veel jätkub, nii et julgustan inimesi KIKi poole pöörduma. Kui hästi läheb, jõuab veel enne talve ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda."

Enamik toetust saanud eraisikuid alustab ehitustöid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, vaid vähesed soovivad paigaldada või ümber ehitada kogumismahutit. Projektid tunneb Eestimaa pealt ära Euroopa Liidu nõuetele vastavate plakatite järgi, mis peavad toetuse saajatel asuma abikõlblikkuse perioodil kinnistutel nähtaval kohal. Plakati saadab KIK toetuse taotlejale otsuse tegemise kuupäeval posti teel.

KIK avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks 5. juunil 2018. Seisuga 31. juuli 2018 on KIK-ile esitatud 444 taotlust. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot. Toetuse väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.

Taotlusvoorust jagatakse toetust elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIK-i kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIK-i saata nii e-posti teel aadressile info@kik.ee kui paberil aadressile Narva mnt 7a, 10117, Tallinn.

Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 meetmest "Veemajandustaristu arendamine" ning Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest. Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: KIK toetab 10 miljoniga ühisveevärgi- ja kanalistasiooniga liitumist