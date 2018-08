Tallinna Linnaplaneerimise Ametil on rõõm tõdeda, et veidi rohkem kui kolm kuud tagasi kõigile avatud Tallinna geoportaal on kiiresti leidnud tee kasutaja töölauale. Lisaks pidevale andmete uuendamisele lisandus portaali ka uus rubriik ruumiandmete kasutamise näidetest, aga ka muid täiendusi.

„Tallinna geoportaal, nagu Tallinn isegi, ei saa kunagi lõplikult valmis. Uuendame jooksvalt lehelt kättesaadavaid andmeid ning lisame värskeid kaarte ja rakendusi,“ juhtis Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhataja Ignar Fjuk tähelepanu pidevale tööle.

„Valminud on Lasnamäe ja Kesklinna piirkonna kaardiuuendus, mis aluskaardiväljavõtetes olemas. Samuti on kaartide loetellu lisandunud Keskkonnaameti Tallinna rohealade voldik ning Transpordiameti parkimistsoonide kaart. Lisandusi tuleb aja jooksul kindlasti veel.“

Portaali külastajate arv on selle aja jooksul tõusnud 11 000 kasutajani. Vaieldamatult populaarseim on olnud trükikaartide sektor. Erinevaid andmefaile on alla laetud üle 400 korra, sagedamini aluskaardi andmestikke. Enim vaadatakse aga linnaosade kaarte. Portaali ingliskeelne versioon tõmbab ligi uudistajaid ka paljudest välisriikidest, sh nii

Soomest, Venemaalt, Saksamaalt, USAst, Lätist, Itaaliast, Austraaliast. Digitaalajastul on andmed innovatsiooni üks võtmetähtsusega ressursse. Linnaplaneerimise Amet saab kaasa aidata, et oleks tagatud kvaliteetsete andmete tootmine, mida linn teenuste pakkumiseks vajab.

Geoportaali loojad julgustavad lehe külastajaid saatma näiteid, kuidas andmeid on kasutatud, ning ootusi ja ettepanekuid, mida geoportaalist tulevikus leida soovitakse. Seda saab teha portaali tagasiside lehel.

„Avaandmed on järjest enam populaarsust võitev teema meie valdkonnas,“ sõnas tegevust kureeriv geoinformaatika ja kartograafia osakonna juhataja Ave Kargaja. 1. juulist avas oma ruumiandmed avalikkusele ka Maa-amet, kelle kodulehelt saab nüüd alla laadida nii Eesti topograafia andmekogu ruumiandmeid, katastriüksuste ja kitsenduste kaardi andmeid kui palju muudki. Samuti on äsja valminud ja avalikkusele kättesaadavaks tehtud Maa-ameti selle aasta ortofotod.

Tallinna geoportaal on leitav aadressil: https://tallinn.ee/est/geoportaal

