Senine rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar ütles eile ametit üle andes, et ülikool on tugev ja saab hakkama ka ootamatutes olukordades.

Esimesest augustist on Tartu ülikooli rektor neurokirurgia professor Toomas Asser.

Asser ütles, et rektoriametis alustab ta kindlustundega, sest tal on tugev meeskond. „Teisest küljest tunnen ka veidi kõhedust, sest võrreldes senise arstitööga kliinikumis on Tartu ülikool ikka hoopis teistsugune organisatsioon,“ nentis ta.