Ülemiste City arendaja AS Mainor Ülemiste käive kasvas teises kvartalis aastaga 8,2 protsenti 2,1 miljoni euroni ja kasum 13,3 protsenti 1,3 miljoni euroni.

Ettevõtte opereerimiskulud samuti kasvasid – 0,6 protsenti 1,1 miljoni euroni. Laenude, võlakirjade intressikulu ja muud finantskulud kasvasid 50,1 protsenti 722 000 euroni, teatas ettevõte börsile.

Teise kvartali lõpu seisuga oli ettevõttel üüritud pinda 168 159 ruutmeetrit ja ettevõtte üüritava pinna täituvus oli 99 protsenti.

Mais allkirjastas Mainor Ülemiste AS uute büroopindade üürilepingud kahe rahvusvahelise suurettevõttega, kes kolivad sügisel avatavasse Öpiku maja teise bürootorni. Umbes 4500-ruutmeetrist büroopinda hõlmavate üürilepingute väärtuseks on kokku ligi 4 miljonit eurot. Vastavalt konfidentsiaalsusleppele avaldatakse oma tegevusega Ülemiste linnakusse laienevate ettevõtete nimed sügisel, kui uued bürood Öpiku majas avatakse.

Mainor Ülemiste põhitegevus on Ülemiste Citys ehk Tallinna lennujaama kõrval, endise Dvigateli tehase territooriumil asuva Baltimaade suurima ärilinnaku arendamine. 36 hektaril laiuvas linnakus tegutseb enam kui 380 ettevõtet, kus töötab ühtekokku ligi 10 000 inimest. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.

