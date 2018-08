Tuntud reggae-bänd Inner Circle tähistab Tallinnas, Sokos Hotel Viru ööklubis Amigo 3. augustil oma 50. sünnipäeva.

Inner Circle on maailma üks vanimaid siiani tegutsevaid bände. Nad on lava jaganud selliste tuntud muusikutega nagu Ziggy Marley, Lauryn Hill, Elton John, Van Morrison, Jimmy Page, Robert Plant ja Carlos Santana.

Bändi suurim hitt on suvine “Sweat (A La La La La Long)”.

Nende laul “Bad Boys” on aga olnud tuntud USA seriaali „Cops“ nimilugu juba 25 aastat.

Amigo uksed avatakse 3. augustil kell 22. Piletid on müügis Piletilevis ja kohapeal.