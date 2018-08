Viimase ööpäeva jooksul on Tartus varastatud neli jalgratast, kusjuures kolm neist olid lukustatud. Võiks arvata, et see on ühe varga kätetöö, kuid kuna rattad on pihta pandud eri kohtadest, võib vargaid siiski mitu olla. Esmaspäeval avastati, et Tartus Tiigi tänaval maja eest on varastatud lukustatud musta värvi roheliste triipudega jalgratas. Kahju on umbes 400 eurot. Politseile laekus teisipäeval teade, et Tartus Anne tänaval kortermaja trepikojast varastati kaks lukustatud jalgratast. Kahju on selgitamisel.

Politseile laekus teisipäeval teade, et Tartus Peetri tänaval kuurist on varastatud jalgratas. Kahju on umbes 250 eurot.

Eelmisel nädalal varastati Tartus kaks ratast. 23. juulil avastati, et Tartus Riia tänaval parklast on varastatud lukustatud halli värvi roosa kirjaga jalgratas Arkus & Romet Orkan. Kahju on 303 eurot. 22. juulil avastati, et Tartus Puiestee tänaval lukustatud trepikojast on varastatud mustavalgekirju maastikujalgratas Romet. Kahju on 241 eurot.