Mullu muusik FKA twigsist lahku läinud Robert Pattinson on tabatud uue kallimaga.

Viimastel päevadel levinud kuuldused, et "Videviku" kompul (32) on suhe briti modelli ja näitleja Suki Waterhouse'iga (26), said kinnitust – noored tabati Londoni tänaval kirglikult suudlemast.

Daily Maili teatel käis kõmupaarike vaatamas kassatükki "Mamma Mia 2" ning suundus seejärel nimekasse Soho Clubi, kust öösel suunduti teineteise käevangus Suki korterisse.