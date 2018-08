Palju ei jäänud ka puudu, et Hendrik oleks hakanud trumme mängima. "See ei olnud Gunnar Grapsi mõjutus, mängisin trumme täiesti iseseisval sisemisel soovil. Kuna mul trumme polnud, mängisin kodus kõikvõimalikel pottidel ja pannidel."

Sal-Saller, kes ei kirjuta lugusid ainult endale vaid ka näiteks Inesele ja Supernovale, sõnab, et kirjutab lugusid artistist lähtuvalt. "Paar korda, kui olen teistele lugusid kirjutanud, on ka tulnud tellimused, et lugu on kohe vaja, näiteks Ott Leplandiga." Siiski ütleb ta, et sellised olukorrad on pigem erandid.