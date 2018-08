Riigi ilmateenistus kirjutab enda prognoosis, et kuumus jätkub ning õhutemperatuuri maksimumid tõusevad lähipäevil ikka üle 30°C. Keskmine õhutemperatuur püsib 23-26°C piires ja seetõttu on kuumus raskesti talutav. Küll aga on nädala lõpus ning järgmise nädala alguses lootust suurema kuuma taandumisele.

Kolmapäeval on kõrgrõhkkonna kese Peipsi taga ja selle vahetus läheduses on meie ilm laialdaselt selge taevaga ja sajuta. Väike hoovihma võimalus on pärastlõunal Loode- ja Põhja-Eestis (tõenäosus 25-45%). Tuul on nõrk ja valdavalt lõunakaarest, rannikul on suund vastavalt kujunevale briisile. Õhutemperatuur on öösel 14..19, saarte rannikul kuni 22, päeval 28..32, meretuulega rannikul kuni 24°C.

Kolmapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Neljapäeval on ülekaal idapoolsel kõrgrõhkkonnal. Öö on selge ja sajuta, päeval tekib mõnes kohas pilverünki ja üksik vihmahoog pole välistatud (tõenäosus alla 25%) ning seda siis Põhja-Eestis. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 16..20, saarte rannikul paar kraadi enam, päeval 30..33°C, meretuulega rannikul on jahedam.