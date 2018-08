Vietnamis Da Nangi lähistel asub ilmselt maailma üks rabavaimatest sildadest. Kuldset silda tõstavad justkui taeva poole kaks hiigelkätt.

(AFP/Scanpix)

Juunis avatud ilmaime on on 150 meetrit pikk ning asub merepinnast 1400 meetrit kõrgemal, vahendab The Guardian. Väljaande kinnitusel valmis vaatamisväärsus vähem kui aastaga.

(AFP/Scanpix)

Silla loojaks on TA Landscape Architecture.