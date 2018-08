“Tallinna ühistransport peab olema kiire, uuenev ja usaldusväärne,” ütles Boroditš täna ametisse astudes. “Esimene ülesanne on usalduse taastamine, mis on skandaalides kahjustada saanud ja kipub häid uudiseid varjutama.”

Boroditš osutas, et tähtis on parandada rahulolutaset Tallinna ühistranspordiga ja tuua ühistransporti kasutama neid inimesi, kes pole harjunud seda seni tegema. “Rohkem ühistransporti kasutades suudame linnaliiklust sujuvamaks muuta,” ütles ta.

Boroditš (38) on olnud riigikogu liige aastatel 2011-2018, samuti on ta töötanud Tallinna abilinnapeana aastatel 2007-2011. Aastatel 2000-2002 ning 2005-2007 tegutses ta eraettevõtluses, on kuulunud ka mitmete ettevõtete nõukogudesse. Boroditš on lõpetanud Concordia rahvusvahelise ülikooli õigusteaduse alal.