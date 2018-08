Viljandimaal Põhja-Sakala vallas asuvas väikses Tääksi koolis ja lasteaias ei ole juba kümme aastat jooksnud kraanist puhast, nõuetele vastavat vett. Hoolimata sellest, et terviseamet on aastate jooksul probleemile korduvalt tähelepanu juhtinud, pole asjad paigast nihkunud ning Tääksi söökla kokk peab endiselt vett kanistritega 100 meetri kauguselt kaevust tassima, kirjutab Eesti Päevaleht.

Tänavu võttis võitluse puhta vee nimel ette lapsevanem Kairi Kibe, kes ühtlasi imestab, miks peab seda tegema tema ja mitte kooli juhtkond. Ainuüksi sel aastal on terviseameti inspektorid käinud Suure-Jaani kooli Tääksi õppekohas tosin korda. Vallavalitsus lubas vastavalt ajagraafikule puudused kõrvaldada, kuid pole seda teinud, tuues põhjuseks, et töömees on haige või et siiani on hakkama saadud, saab ka edaspidi.

