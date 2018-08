Dirigent Paavo Järvi rääkis Eesti Ekspressile, et kui pikemas perspektiivis vaadata, on klassikaline muusika mõistetud kindlale hukule.

"Aga mitte sellepärast, et on eksklusiivne kunstiala, vaid sellepärast, et isegi väga haritud inimeste kiht ei ole tihtipeale enam kultuuriga nii seotud." selgitas Järvi. "Kui loed ajaloolistest tegelastest, kuningatest ja aadlikest, siis sellise klassi inimesed tundsid keeli, muusikat, kirjandust ja luulet. Kõik nad lõid ka mingit muusikat või siis oskasid laulda, klaverit mängida, luuletada. Tänapäeval on see paradoks, et ka erakordselt kõrgelt haritud inimesed ei ole tihtipeale kultuursed..."

