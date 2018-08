Mille järgi saab aru, et rootslane läks kukevõitlusele?

- Ta oli ainuke, kes võttis kaasa pardi.

Mille järgi saab aru, et soomlane läks kukevõitlusele?

- Ta oli ainuke, kes pardi peale kihla vedas.

Kuidas saab aru, et maffia oli asjasse segatud?

- Part võitis.