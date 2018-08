Viimasel viiel aastal registreeriti Eestis kokku 745 vägistamist, kuid kohtud mõistsid süüdi vaid 162 vägistajat ehk vahe on ligi viiekordne.

Eesti Ekspress kirjutab, et erinevus peaks tegelikult olema veelgi suurem, sest sugugi mitte kõik ohvrid ei julge politseisse minna.

„Ma usun, et peresisest vägistamist on hoopis rohkem, kui meieni jõuab. Keeruline on oma abikaasa vastu sellist asja tunnistada,“ ütleb politseiuurija Reimo Raivet, kes juhib Põhja prefektuuris seksuaalkuritegudega tegelevat üksust. Ta toob paralleeli, et samamoodi ei tajunud ühiskond aastaid tagasi perevägivalla ulatust.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Ekspressis.