„Robin armastas naisi. Kõigest südamest. Mõistsin seda ja tahtsin, et ta need naised kätte saaks, kuid tahtsin ka seda, et ta koju tuleks ...“ Nii räägib traagiliselt surnud filmitähe Robin Williamsi esimene abikaasa näitlejale pühendatud dokfilmis.

Valerie Velardi oli Robin Williamsiga („Meie issi proua Doubtfire“) abielus aastatel 1978–1988. Samal aastal, kui nad abielu sõlmisid, jõudis tele-eetrisse Robini teleseriaal „Mork & Mindy“, mis tegi ta kuulsaks. Tema sarjakaaslane Pam Dawber kirjeldas tänavu kevadel ilmunud mälestusteraamatus, kuidas Robin oli teda võtetel alailma büstist krabanud ja muid tempe teinud. Kuid see polevat olnud seksuaalne, vaid lihtsalt mänguline. Ulakustele vaatamata olnud Robin Pamile otsekui venna eest. „Armastasin Robinit väga ja tema mind. Meil lihtsalt klappis.“

Kuid näitlejale pühendatud uues dokfilmis „Come Inside My Mind“ räägib Valerie, et tema abikaasa polnud vaid vembumees. Ülikoolis oli Robin hakanud improvisatsioonikunsti tundides käima vaid selleks, et tüdrukutega tutvuda. Ka abielumehena ihkas ta üha uusi võite.

Valerie sünnitas 1983. aastal poja Zachary, kuid mõned aastad hiljem jooksis tema ja Robini abielu karile. Naise sõnul kippusid nende elud lahknema. Robinit saatis üha suurem menu, abikaasa ei jaksanud sellele enam kaasa elada. „Nii me lõimegi teineteise suhtes käega.“ Robinil tekkis armusuhe poja lapsehoidja Marsha Garcesega. Kui Marsha jäi rasedaks, võttis Robin ta 1989. aasta kevadel ametlikult naiseks. Tütar Zeldale järgnes kaks aastat hiljem poeg Cody. Abielu kestis vähem kui kümme aastat.

2011 abiellus Robin graafilise disaineri Susan Schneideriga, kellest sai kolm aastat hiljem tema lesk. Robin läks 63 aasta vanuses vabasurma. Susan ei heida oma mehele enesetappu ette. Parkinsoni tõve diagnoosi saanud rahvalemmik põdes enese teadmata dementsust, mis tema vaimseid võimeid hävitas. „Me elasime õudusunenäos,“ seletas Susan 2015. aastal. „Heal juhul oleks talle jäänud kolm aastat. Ja need aastad oleksid olnud rasked. Tõenäoliselt oleks Robin hullumajja pandud.“