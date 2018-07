"Miks me peame aru andma, miks me seal matusel ei viibinud? Mis uus komme see nüüd on? Ma võib-olla mälestan teda ilma selleta palju rohkem, kui ma ennast seal rivis näitaksin," leiab Veidemann intervjuus Õhtulehele.

"Nagu tegemist oleks mingi vaenuaktiga. Näiteks mina olen praegu romaani kirjutamas ja Tallinnast eemal. Jah, kuigi ma teadsin, et sel päeval see matus on, siis ma teadsin ka seda, et juhtkond on seal kohal," selgitab mees.

"Pealegi on ERRi nõukogu rahvusringhäälingu järelevalve organ. Ehk siis ta ei ole ju otseselt rahvusringhäälingu juhtorgan," lisab Veidemann. "Nii et ma ei saa aru, sellisest asjast tõstatada probleem või draama. Mul on väga suur austus Mati vastu. Tõeline legend on lahkunud ja mul on muidugi kahju sellest. Me oleme teinud ju ka koostööd ja ma olin ise ka tema saates "Ajavaod" intervjueeritav. Nii et kuidagi kummalilne tundub Vahur Kersna etteheide."

Õhtuleht uuris ka teistelt ERRi nõukogu liikmetelt, mis põhjustel nad ärasaatmisest osa võtta ei soostunud. Agu Uudelepp pikemalt kommenteerima ei soostunud ja soovitas antud teemal rääkida ringhäälingunõukogu esimehega.

Pille Pruulmann-Vengerfeldt ütles, et ta viibib hetkel välismaal. "Ma olen Eesti riigist ära. Mul on väga keeruline tulla matustele, kui ma olen oma perega puhkusel. Tegemist on pikalt-pikalt ette planeeritud puhkusega, mida ma ei saa väikeste laste tõttu lühikese etteteatamisega ära jätta," nentis ta.

Marika Tuus-Laul leiab aga, et las Kersna arvab nii nagu tema arvab. "Ja ongi kõik, sest matusel käik ei ole küll selline käik, kus küsitakse kes ja miks ei osalenud. See ei ole küll niisugune teema, ma arvan,“ leiab Tuus-Laul.

Martin Helme ütles, et tema ei teadnudki, et täna toimus Mati Talviku ärasaatmine. "Ma ei teadnudki, et on täna, kus ja millal. Minul ei olnud sellist infot," selgitas on tõdemusel, et isegi kui tal oleks see info olemas olnud, poleks ta sellest osa võtnud. "Ma arvan, et see on ikkagi perekonna üritus," põhjendas Helme.

"Vahur Kersna võib ikka seda ette heita. Ma ei oska selle peale midagi ütelda..." sõnab Kalvi Kõva hämmeldunult. Kõva nimetas Mati Talvikut toredaks telemeheks, kelle saateid ta tihti vaatas, kuid ringhäälingunõukogu liikmena tal mingit kokkupuudet Talvikuga ei olnud. "Lõunaeestlasena olen ma harjunud, et matustele saadetakse kutsed, sest tegemist on sündmusega, kus viibib pere, kes otsustab, kuidas seda korraldab," selgitab Kõva. "Sügav kaastunne kõigile," lisab ta.

Heidy Purga ja Viktoria Ladõnskaja avaldasid soovi vastata kirjalikult, miks nad ärasaatmisel ei osalenud.