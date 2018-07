Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufareva kirjutab sotsiaalmeedias, et Pae järvel elanud luikedel oli sel aastal kuus poega. Päev pärast pirukafestivali teatasid aga linnupoegade kasvamist pikka aega jälginud kohalikud, et linde pole enam näha.

Jufareva märkis, et luigepaar elas Pae järvel juba kolmandat aastat ja see pole esimene kord, kui linnud surevad inimeste vastutustundetuse tagajärjel.

"See, et tegemist pole esimese sarnase juhtumiga, on väga kurb. Me rääkisime festivali külastanud inimestele korduvalt, et linde ei tohi sööta, sest see võib nad tappa," selgitas Jufareva.

Tallinna linnaosa vanemad kutsuvad kõiki üles mitte linde toitma. "Kahjuks see juhtum Pae pargi järvel ei ole esmakordne. Oleme inimesi korduvalt hoiatanud ohu eest. Loodan, et kaaslinlased lõpuks kuulavad meid," avaldas Jufereva lootust.

Jufareva kinnitas, et järves kasvab ohtralt luikedele sobivat looduslikku toitu ja nälga nad ei jää.