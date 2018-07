"Martin on Golden Dance Club’is peatreener ja tema töö on praegu suurema rõhuga Tallinnas. Kellele ikka meeldib Tallinna-Tartu maanteel elada. Oleme seda elu kunagi juba elanud, aitab nüüd küll. Mõtlesime, et lähme proovime pealinnaelu," räägib Gerli Padar, et otsus Tallinnasse kolida on seotud tööga.

Viimase kümnendi on Padar koos oma elukaaslase Martin Parmase ning kahe tütrega veetnud Tartus. "Tartus elanud inimesed teavad, et vahemaad on lühikesed ning ummikuid pole. Kõik on mõnus, armas ja turvaline. Olen saanud 10 aastaga Tartu patrioodiks."

Padar sõnab, et trotsi tal kolimise pärast ei ole. "Tallinnasse kolimise vastu pole mul midagi, oleme terve perega vägagi elevil. Arvan, et otsus on väga tervitatav ja tore."

Tartu kodu müüvad Padar ja Parmas aga maha. "Meil on siin veel kohti, kuhu tulla ja kus olla. Tagalad on olemas," lausub Gerli, et kui Tartus öömaja või pikemat peatuspaika vaja, ei pea nad muretsema.

Kuna kolimine ootab peret ees sügisel, ei ole nad uue kodu otsimisega kiirustanud. "Vaatame ringi. Päriselt meil uut kodu veel ei ole, meil on omavahel veel saagida, kuhu kanti see tuleb," naerab Padar.