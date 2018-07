„Väljakutsed on mulle alati meeldinud ning tahan end saatejuhina igal võimalikul viisil täiendada. Raadiotöö on kindlasti väga omamoodi ning arendav. Teemad on palju isiklikumad ning kogu teemaarendus peab tulema otse-eetris, ettevalmistuseks on aega vaid mõned minutid või isegi sekundid,” räägib Star FM-i hommikuprogrammi uus saatejuht Keili Sükijainen. „Mulle anti võimalus paar nädalat Jürgen Pärnsalu asendada. Pikaajaliselt kahe töö peal ma vist vastu ei peaks, aga suvel, kui uudistes nii palju õhtul eetris ei ole, on raadiotöö mõnus vaheldus. Muidugi olen ma alati valmis ka sügisel mõnel hommikul raadios käima, seal on tõesti lõbus!” rõõmustab Sükijainen võimaluse üle. Keili, kelle põhitöö on TV3 uudistesaate „Seitsmesed” juhtimine, ei võta raadio hommikuprogrammis olemist erilise tööna, pigem on tegu mõnusa vaheldusega. „See on uus hobi, mis mind hommikul silmad säramas, voodist püsti ajab. Sel korral lihtsalt natuke varem, kell 5.45.”

Sükijainen sõnab, et õpib meelsasti iga päev midagi uut ning ümbritseb end inspireerivate inimestega. „Pille Minev on minu meelest üks lahedamaid inimesi ja vägevamaid naissaatejuhte, keda mul on au tunda. Samuti on hetkel Allan Roosilehte asendav Marko Lõhmus mind palju õpetanud ja tema professionaalsus on hämmastav. Selliste tegijatega on suur au koos töötada,” räägib ta. Keili Sükijainen Star FM-i hommikuprogrammis (Erakogu)

Lõunauinaku tegemise luksus jääb kaassaatejuhtidele „Suvisel ajal on meie uudistesaade ajaliselt lühem, seega eetris on korraga vaid üks saatejuht, mistõttu on meie graafikud üsna lihtsad. Varem käisin eetripäeval tööl hommikul kümnest õhtul kaheksani,” tõdeb Keili, et sellise tempoga ei jaksaks ta hommikuprogrammi lisaks teha. „Suvisel ajal olen aga raadios hommikul kella seitsmest kuni poole kümneni ning uudistesaates alates kella kümnest. “Seitsmestest” saan koju tunduvalt varem kui sügisel, umbes viie-kuue ajal õhtul, seega väga hullu ei ole.” Ainus, mis Keili jaoks harjumist vajab, on õhtul varakult magama minemine. „Kaassaatejuhid saavad lõunauinaku teha, mul seda luksust ei ole, seega proovin õhtul ikka kümne ajal voodisse sättida,” sõnab Keili, et ebatervislikku ületöötamist ja vähe magamist ta ei poolda.