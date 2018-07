Eelmisel kolmapäeval kirjutasid nad viimati oma reisiblogis, et matk kulgeb hästi ning nad tutvusid kahe ameeriklase ja hollandlasega, kellega on hea külma õlle juures muljeid vahetada.

Valel ajal vales kohas

Pühapäeval sattusid nad kõik koos valel ajal valesse kohta. Viisikust pääses terroristide rünnakust vigastustega vaid Marianne G. Kaks ameeriklast, Mario F. ja hollandlane tapeti. Vigastada sai ka samas rühmas liikunud hollandlane.

Veidi pärast rünnakut jõudis sündmuskohale belglane Nicolas Moerman, kes oli hääletanud end tee äärest veoautole. Nähes surnuid ja vigastatuid küsis ta, mis on juhtunud. „Üks vigastatutest ütles, et neile sõitis kõigepealt auto otsa. Seejärel väljusid autost inimesed ja ründasid noaga,“ rääkis Moerman veebiportaalile HLN.be.

TERRORIRÜNNAK: Auto otsasõit jalgratturitele on jäädvustatud lühikesel kehva kvaliteediga amatöörivideol. (RFE/RL)

Raadio Vabadus andmetel oli see üldse esimese välismaalaste vastu korraldatud terroriakt Tadžikistanis. Toimunu tõttu soovitasid USA võimud oma kodanikel Tadžikistani külastamisel olla valvsad. Terrorirünnak on suur löök Tadžikistanile, kus tänavune aasta on kuulutatud turismiaastaks ,et meelitada riiki rohkem külalisi. 2015. aastal käis seal ametlikel andmetel 400 000 välismaalast ning tänavu kergendati seoses turismiaastaga viisade saamist ning oodati suuremat külalistetulva. Ohvriterohke terrorirünnak võib aga huvi Tadžikistani külastamise vastu vähendada.

Võimud reageerisid karmilt

Tadžikistani võimud reageerisid terrorirünnakule karmilt. Politseinikud korraldasid suurhaarangu ning kinnitamata andmetel tapeti kolm ja vahistati neli kahtlusalust.

Esmaspäeval võttis vastutuse rünnaku eest terrorirühmitus Islamiriik (ISIS), kes teatas, et kalifaadi sõdurite rühm korraldas rünnaku ristisõdijate koalitsiooni riikide kodanike vastu.

Teisipäeval kuulutas Tadžikistani siseministeerium, et selle korraldas riigis keelustatud Islami Taassünni Erakond. Vastava ülestunnistusega esines siseministri teatel erioperatsiooni käigus tabatud Nosirhudži Abdusamadov, kes oma sõnul oli saanud diversandikoolituse aastatel 2014 – 2015 Iraanis Qomis.