Pikka aega kestnud kuumad ilmad on põhjustanud Soome pealinnas Helsingis uue nähtuse. Nimelt ööbib üha rohkem kohalikke elanikke hotellides, kus tänu konditsioneerile on võimalik hoida madalamat temperatuuri, vahendab YLE Uutiset.

Hotelli Helka juht Jukka Räisanen ütles, et nende juurde tulevad ööbima peamiselt vanemad inimesed, kes elavad naabruses asuvates kivimajades. Ta lisas, et hotellis reguleeritakse tubade temperatuur enne klientide saabumist 20 kraadile, mis on mõnusalt jahe. Tulijad saavad seda vastavalt oma soovile muuta külmemaks või soojemaks.

Hotell Helka Helsingis. (Aadu Hiietamm )

Räisaneni sõnul pole kohalikud elanikud varasematel suvedel hotellis nii massiliselt ööbinud. Tõsi, mõnikord käivad seal välja magamas väikeste laste emad või isad, kuid see on hoopis teine teema.