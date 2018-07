Teisipäeval kella poole kolme ajal päeval rööviti Tallinna vanalinnas juveelipoodi.

Väike-Karja tänaval tungisid seni tuvastamata mehed juveelipoodi, lasid teenindajale gaasi näkku, lõhkusid kapiklaasi ning võtsid kaasa käekella ja põgenesid. Sündmuskohale reageerisid politseinikud ning teenistuskoerad, kuid meeste asukoht on seni tuvastamata. Kiirabi vaatas kaupluse müüja tervisekontrolliks üle, tema vigastused ei ole õnneks rasked.



Võimalikud kahtlusalused on 20.-30.-aastates mehed. Ühel mehel olid jalas tumedad pikad püksid, tume särk ja tume õlakott ning helebeeži värvi jalanõud ja peas võib tal olla tume nokamüts. Teisel mehel oli seljas hall särk, tumedad pikad püksid ning tumedad jalanõud. Nad võisid liikuda Sauna tänavalt Musumäe suunas, kuid edasine suund on hetkel teadmata. Palume kõigil, kes kirjeldusele vastavaid mehi näevad, helistada kohe hädaabinumbril 112.

Kahtlusalused turvakaameras (Politseifoto)





Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul on hetkel sündmuskoht Väike-Karja tänaval piiratud, sest käib aktiivne töö tõendite kogumise ning võimalike kahtlusaluste tabamise nimel. „Siinkohal on meile oluline iga infokild. Palume kõikide inimeste kaasabi võimalike kahtlusalaste tabamiseks. Kõik, kes kirjeldusele vastavaid mehi linnas näevad, kel on infot nende liikumissuuna kohta või kes juhtusid sündmust pealt nägema ning saavad anda lisainfot, anda sellest meile koheselt teada,“ sõnas Tambre.



„Mehed võivad liigelda jalgsi, aga ka kasutada liikumiseks ühistransporti või taksoteenust, mistõttu on väga oluline, et inimesed oma tähelepanekutest meile teada annavad,“ lisas Tambre.