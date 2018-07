Skandinaavia suurim lennukompanii SAS tühistas läinud nädalavahetusel 25 lendu ning vihjas oma kodulehel, et käesoleva nädala jooksul võib ära jääda veel 40 plaanitud õhkutõusu.

Juuli alguses selgus, et SAS on tööjõupuuduse tõttu tühistanud aprillist juunini pea 700 lendu, kirjutab The Local.

Pühapäeval ilmus lennufirma kodulehele informatsioon, et algaval nädal võib ära jääda veel 40 lendu, kuid teade kustutati peagi ilma ühegi selgituseta, kinnitas Rootsi väljaanne SVT.

SASi juht Lars Sandahl Sørensen on olukorda kommenteerides möönnud, et suviseid plaane tehes oldi liialt ambitsioonikad. „Tagantjärele tarkusena võin öelda, et soovin, et olnuksime ettevaatlikumad. Probleemi on võetud tõsiselt,“ kinnitas ta Norra päevalehele Dagens Näringsliv.