Viimastel päevadel on Peipsi ääres puhkajad täheldanud kaldaäärses vees ja kallastel hulgaliselt surnud kalu. Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna spetsialistid ning Eesti kalateadlased kinnitavad, et kalade massilise hukkumise taga on erakordselt kuum ilm.

„Puhkajate meeleheaks pikalt kestnud põuaperiood on nõudnud suure ohvri Peipsi kalade kujul,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler. „Kilomeetrite viisi roiskuvaid kalu just ujuma ei kutsu ning võivad kanda ka erinevaid baktereid. Kas olukord on punase lipu vääriline, seda peavad selgitama värsked veeproovid. Kuni tulemuste selgumiseni on Peipsis ujumine igaühe enda otsustada.“

Veeproovi võttis Peipsist viimati AS Narva Vesi 25. juulil. Seda proovi analüüsinud Eesti Mereinstituudi labori andmetel jäi sinivetikate toksiin suplusvees siis alla määramispiiri. See olukord võib aga nüüdseks olla muutunud.