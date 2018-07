"Televisioon ei ole kunagi mina, televisioon on alati meie. Tänane päev ei ole mitte ainult Mati ärasaatmise päev, see on päev, kui me suure tänuga pöördume ka nende inimeste poole, kes Matiga nende 50 aasta jooksul tegid koos saateid," kõnetas Kersna telelegendi kolleege, kes oma aega tema tegemistesse pühendasid ning kes suhtusid televisiooni tegemisse sama kirega nagu Talvik.

"Peale Mati lahkumist olen mina ETV kõige vanem tegev meesajakirjanik. Ma ei tea, kas see on mingisugune näitaja ja ma ei tea, kelle süü see on, et meil tänasel päeval ei ole Eestis ekraanil vana tarka meest, keda vaataja kuulaks, usuks, usaldaks," alustas Kersna.

Mati Talviku ärasaatmisel telemajast võtsid sõna ka tema kolleegid. Vahur Kersna sõnul on Mati Talvik kui televisiooni sünonüüm ning lahkunud on ETV kõige elutargem ja usaldusväärsem saatejuht.

Kersna arvates võis Mati Talvik olla väga-väga õnnelik, et tema elu kulges just nii nagu ta kulges. "Nii palju kogeda, nii palju näha, nii palju teha, nii palju läbi elada, on antud väga vähestele. Ma ei tea, kas kõik seda tahaksidki, kas kõik seda vääriksidki, aga Mati kindlasti," arvab Kersna.

"Tänane päev ei ole mitte ainult kurb päev, see on ka pidulik päev. Sel päeval, täna, siin, nüüd, tõmbame alla joone tervele ajastule. 50 aastale Eesti Televisioonis, Eesti elus, meie maailmas. Mati lahkumisega sai see ajastu otsa. Ta ei tule kellelegi meist enam kunagi vastu selle maja koridorides ja meil ei lähe tuju ainult tema nägemisega hetkega heaks."

"On öeldud, et Mati oli suur õpetaja, aga kui me küsime, mida ta õpetas, siis tegelikult on vastus, et ta õpetas energeetiliselt. Mati kiirgas headust. Me ei ole tõenäoliselt vist keegi kohanud oma elus ühtegi teist inimest, kes on nii lõpmatu headuse majakas - nii ekraanil kui ka elus. Ja see on tema kõige suurem teene, mitte need tuhanded saated, kümned tuhanded jutud ja lood ja inimesed, keda ta intervjueeris, vaid tema olek ekraanil. See oleks, mis meile sisendas ka mitte kõige parematel aegadel seda, et headus ei ole maailmast kadunud," jätkas Kersna.

"Ma ei tea, kas kunagi tuleb keegi, kes suudab midagi sellist korrata, aga võib-olla ei olegi vaja, sest ajad muutuvad ja väljakutse inimestele, ka ajakirjanikele ja ekraaninägudele on hoopis teised," nentis ta.

Kersna rõhutas, et Mati kandis oma lippu auga algusest lõpuni välja ja me oleme talle väga tänulikud. "See oli väga suur ja väga ilus elu," sõnas ta.

Kersna ütles, et nüüd on lahkunud kolmas suur teletegija. Kas televisioon kukub nüüd kokku?

"Kindlasti mitte. Tulevad uued ja nad mäletavad, ma tahan uskuda, et mäletavad neid vanu tegijaid ja olijaid ja Mati oleks kandub läbi meie edasi, see ei kao mitte kuhugi. See ei ole läinud musta auku, taevasse koos Matiga, see jääb siia. Nii kaua kuni elab viimane meist, elab väga selge ja tugev mälestus Matist," kinnitas ta.