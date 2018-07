Riigikogu juhatus otsustas, et seoses Deniss Boroditši tagasiastumisega asub 1. augustil riigikogu liikmeks Boroditši asendusliige Aivar Surva.

Surva on sündinud Kohtla-Järvel ning praegu Ida-Virumaal Mäetagusel. Ta on lõpetanud Tallinna polütehnilise instituudi ning olnud ametis nii Mäetaguse kui ka Jõhvi vallavalitsuses. Aivar Surva on koorijuht Hirvo Surva vend.

Boroditš lahkus riigikogust, kuna asub tööle Tallinna Linnatranspordi AS-i juhina. Juuni rääkis Boroditš, et osales tõepoolest TLT juhatuse esimehe konkursil ning plaanib sellega seoses riigikogust lahkuda. Tallinna volikogus on tema mandaat peatatud.