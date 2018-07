Mees läheb koos koeraga kalale. Vaevalt saab ta õnge vette visata, kui veest pistab pea välja lehm ja ütleb:

"Kuule, ole hea mees, anna üks suits!"

Jahmunud mees annab lehmale sigareti ja see kaob jälle vee alla. Mees jääb juhmilt koera poole jõllitama.

"No mis sa minu otsa vahid?" ütleb koer. "Näed ju, et olen isegi imestusest tumm!"