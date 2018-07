Mees tuleb öösel koju ja ronib tuld süütamata voodisse, et mitte naist äratada. Korraga küsib naine: "Palju kell on?"

"Kell on kümme," vastab mees.

"Aga minu arust on kell juba üks!"

"Kust sa seda võtad?"

"Kell lõi just üks."

"Ja kas sina tahad, et kell ka nulli lööks?"