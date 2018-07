Eelmisel suvel taimekaitsevahendi hoolimatu kasutamise tõttu massiliselt hukkunud mesilaste juhtum muutis mesinikud põllumeeste suhtes umbusklikuks ja nörritab korralikke, taimede pritsimisel kõiki reegleid järgivaid põllumehi, kirjutab Põhjarannik.

“Niipea kui põllul pritsi nähakse, on paanika lahti: mürgitatakse,” räägib Ida-Virumaa talupidajate liidu juht Arvo Aller. “Tegelikult räägime ju taimekaitsest ja küsimus on terminites. On umbrohutõrje, on taimehaiguste ennetamine ja on taimekahjurite tõrje − neid kõiki on vaja saagi kaitsmiseks, aga putukatele avaldab mõju ainult kahjuritõrje.”

Patmari talu peremees Ain Rego lisab veel ühe põhjuse, miks prits põllule läheb − vedelväetiste laotamine. Tavainimesed ei tee sageli paraku vahet, mida prits põllul teeb ning esimese asjana kahtlustatakse, et põllumehed on jälle keelatud mürke pritsima hakanud.