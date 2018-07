Jalgpalli MM-il vahistatud Pussy Rioti liikmed võeti pärast vanglast vabanemist taas kinni, kirjutab BBC.

Pjotr Verzilov, Veronika Nikulšina, Olga Kuratševa ja Olga Pahtusova vahistati enne seda juuli alguses 15. päevaks, kuna seltskond tormas politseivorme kandes finaalmängu ajal jalgpalliväljakule, meenutab väljaanne. Asjaosaliste endi sõnul oli see protest inimõiguste rikkumise vastu Venemaal.

On ebaselge, miks aktivistid, kellele ühtlasi määrati spordiürituste väisamise keeld kolmeks aastaks, taas kinni peeti. Juhtunust teatas oma Twitteri kontol Verzilov, kelle sõnul on nii tema kui ülejäänud kolm Pussy Rioti liiget taas vahistatud. Hiljem kirjutas Verzilov, et süüdistust pole neile siiski esitatud, kuid nad peavad jääma veel üheks ööks kinnipidamisasutusse.