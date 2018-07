Prints Harry äi Thomas Markle andis Daily Mailile üheksatunnise intervjuu, milles klaaris oma kuulsa tütre Meghaniga arveid. Thomas Markle'i sõnu kritiseerinud supermodell Chrissy Teigen aga ilmselt kahetseb oma avaldust.

John Legendi abikaasana tuntud Chrissy säutsus Markle'i intervjuu järel Twitteris: "See tüüp. Kui nõme tüüp. Mis tal viga on? Lase oma tütrel palun õnnelik olla."

this guy...this guy sucks. what is wrong with him? let your daughter be happy, please. this is embarrassing. pic.twitter.com/FADsBT5sfX