„Meil oli eneselõikaja laps, kes tekitas endale valu, et karistada end heaolutunde eest. Ta tundis, et ei ole õnnetunnet väärt. Aga meie juures see tekkis,” räägib MTÜ Maria ja lapsed asenduskodu juhataja Karis Mugamäe. „Korraldasime talle sünnipäeva, mis oli tema esimene sünnipäev üldse 15 aasta jooksul. Tordi lahti lõikamise hetkeks oli tüdruk kadunud. Lõpuks saime temaga vesteldud ja mõistsime, et rõõm, mis talle ilusast päevast tekkis, oli tema jaoks väljakannatamatu. Ta ei arvanud endast mitte midagi. Ma ei saanud talle rääkida, et sa oled väärt, sa pead elama. Tal oli nii ükskõik. Ta tahtiski reaalselt ära surra.”